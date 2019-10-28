В НАТО не видят причин для беспокойства Белоруссии из-за учений рядом с ее границами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Белоруссии нет причин для беспокойства из-за учений вблизи ее границ. Об этом в понедельник, 28 октября, пишет «РИА Новости».

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с учениями союзников НАТО вблизи республики Столтенберг уточнил, что «НАТО — оборонительный альянс».

«Конечно, все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО», — отметил он, подчеркнув, что альянс также наблюдает увеличение военной активности у своих границ.

«Мы транспарентны, мы предсказуемы в проведении учений. Оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать обеспокоенность у соседей», — заключил Столтенберг.

Учения Defender Europe 2020 запланированы на апрель-май 2020 года на территории 10 европейских стран. В них примут участие военнослужащие 18 государств.

Ранее, 28 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Вашингтону ответом на размещение танков в Литве. При этом он отметил, что США перебросили лишь около 30 танков, что «просто смешно против белорусской армии».

По словам госсекретаря Совбеза Станислава Зася, ранее, 22 октября, Лукашенко поручил разработать план по реагированию на действия Вашингтона. Кроме того, Минск обеспокоен готовящимися масштабными учениями НАТО Defender Europe. Сам же белорусский лидер отмечал, что вместо «пояса добрососедства» на границах Белоруссии «вырисовывается дуга нестабильности».

6 сентября Вильнюс просил НАТО увеличить свое присутствие для «сдерживания» Москвы, а президент Литвы Гитанас Науседа оценил сроки, за которые Россия может захватить его страну.

Источник: Газета Известия