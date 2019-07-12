В НАТО обеспокоились появлением С-400 в Турции

12 июля 2019     17
В НАТО обеспокоились появлением С-400 в Турции

В НАТО выразили озабоченность в связи с поставками в Турцию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции о закупке С-400», — заявил представитель Североатлантического альянса. По его словам, совместимость вооружения в рамках блока имеет ключевое значение для совместных операций и миссий. В этой связи Анкаре вместе с партнерами следует создавать общую систему противовоздушной обороны, добавил он.

Ранее 12 июля Министерство обороны Турции опубликовало фотографии поставки партии компонентов С-400.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара «без колебаний» воспользуется С-400, если ей придется обороняться.

28 июня сенат США запретил продавать Турции истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

Источник: Лента.Ру

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