В НАТО осудили атаки Ирана по базам США

НАТО осудил ракетные удары Ирана по позициям США в Ираке. Об этом написал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, 8 января.

«Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия», — говорится в его записи в Twitter.

Ранее 8 января стало известно, что страны-члены НАТО ожидают реакции США на ракетные удары Ирана.

В ночь на 8 января с территории Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле былы выпущены 15 баллистических и крылатых ракет, 11 из которых попали в цель.

По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть генерала Касема Сулеймани, который был убит в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января. Вашингтон считал Сулеймани причастным к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Пентагон заявил, что никто из находившихся на базах американских военных не пострадал, поскольку войска находились в состоянии повышенной готовности и после предупреждения о возможном нападении со стороны Ирана успели добраться до бункеров.

Позже, однако, иранское телевидение сообщило, что при атаке по американским позициям в Ираке погибли 80 человек.

Источник: Газета Известия