В НАТО отметили снижение напряженности в Идлибе

В НАТО отметили снижение напряженности в сирийском Идлибе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе, передает РИА Новости.

Генсек рассказал, что Турция — ценный член НАТО, вносящий вклад в общую безопасность. По словам Столтенберга, он обсудил на встрече с Эрдоганом ситуацию в Сирии и возникший миграционный кризис. В последние дни в Идлибе наблюдалось снижение насилия, отметил генсек. «Важно основываться на этом, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц и доступ для гуманитарной помощи», — подчеркнул он.

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00:01 — 8 марта

8 марта Эрдоган рдоган назвал основную цель присутствия турецких войск в Сирии. По его словам, это необходимо для скорейшего обеспечения территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики (САР).

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

За февраль Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более 10 беспилотников, в том числе ударных.

Источник: Лента.Ру