В НАТО призвали Россию остановить наступление Асада в Идлибе

11 февраля 2020     16
В НАТО призвали Россию остановить наступление Асада в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Сирии Башара Асада и Россию остановить наступление на протурецкую вооруженную оппозицию в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что идут боевые действия без разбора, мы глубоко обеспокоены и мы осуждаем это. Поэтому мы призываем режим Асада и Россию, которая оказывает поддержку Асаду, прекратить нападение», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

10 февраля сообщалось, что Турция, как страна-член НАТО, ожидает поддержки блока по вопросу конфликта в Сирии и ведет постоянные консультации по этой ситуации с западными специалистами.

В тот же день стало известно, что боевики, против которых сражается Сирийская арабская армия в Идлибе, получили от Турции американскую бронетехнику.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа, кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков.

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Источник: Лента.Ру

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