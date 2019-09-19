В НАТО рассказали о «море Азимова»

19 сентября 2019     18
В НАТО рассказали о «море Азимова»

НАТО в своей статье о проблемах морской безопасности упомянуло о несуществующем «море Азимова». Материал под названием «Почему важно обеспечить свободный доступ к морям? Узнайте о роли морского эксперта НАТО» опубликован на сайте альянса.

В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.

После этого в статье говорится о том, что 90 процентов всех торговых перемещений проходит по внутренним водным путям, однако из-за интенсивного движения и мелководья судна на них являются легкой мишенью. В частности, свободному доступу к морям могут помешать мины и подводные лодки, говорит эксперт. Вслед за этим упоминаются «недавние события в Персидском заливе и на море Азимова (Sea of Asimov)». Какие именно события имеются в виду, не уточняется.

Возможно, что автор статьи имел в виду Азовское море (Sea of Azov), но допустил опечатку. Под недавним событием, вероятно, подразумевался инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Позже моряки были освобождены в рамках обмена заключенными с Украиной.

Источник: Лента.Ру

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