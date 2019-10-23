В НАТО рассказали о недоверии к России

23 октября 2019     11
В НАТО рассказали о недоверии к России

НАТО не рассматривает предлагаемый Россией мораторий на ракеты. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

По его словам, Москва призывает запретить развертывание крылатых ракет с ядерными боеголовками в Европе, однако «это предложение не внушает доверия» и «не представляется реальным». Генсек пояснил, что это связано с тем, что Россия якобы уже развернула систему, нарушающую Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Столтенберг также сообщил, что Китай не соглашается стать частью диалога по вопросам контроля над вооружениями. При этом обсуждать с Пекином тему необходимо, потому что его военный потенциал растет.

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15:33 — 23 августа

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет разрабатывать запрещенные ранее ДРСМД вооружения в ответ на испытания, проведенные США. Он отметил, что подобное вооружение не будет нигде размещаться, пока это не сделает американская сторона.

Действие ракетного ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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Источник: Лента.Ру

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