В НАТО решили не размещать новые ракеты в Европе после распада ДРСМД

2 августа 2019     12
В НАТО решили не размещать новые ракеты в Европе после распада ДРСМД

Североатлантический альянс не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада договора ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также, по его словам, НАТО не будет предпринимать каких-либо срочных мер в связи с прекращением действия договора.

«Мы согласились на пакет мер, который гарантирует: оборона и силы сдерживания НАТО останутся надежными и эффективными. Но мы не будем спешить с выполнением этих мер или предпринимать каких-либо опрометчивых действий», — цитирует Столтенберга «Интерфакс».

По мнению генсека НАТО, гонку вооружений можно предотвратить, несмотря на распад ДРСМД.

Ранее 2 августа госсекретарь США Майк Помпео официально заявил о выходе страны из договора.

Процедуру выхода из ДРСМД Вашингтон начал в феврале. США обвинили Россию в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

В ответ на это в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.

Источник: Газета Известия

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