В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Его опубликовала бельгийская газета De Morgen 16 июля.

Документ под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружением и ядерные силы союзников» датируется 16 апреля, 1 июня его обсуждали на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Братиславе.

«В рамках НАТО Соединенные Штаты размещают в Европе около 150 единиц ядерного оружия, в частности бомбы B61, которые могут использоваться как самолетами США, так и авиацией. Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции», — сказано в документе.

Доклад впервые появился в Сети в апреле, позднее был удален и заново размещен 11 июля, но уже без приведенного отрывка, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что раньше в Бельгии лишь догадывались о наличии в стране американских ядерных бомб B61, однако подтверждения эта информация никогда не находила. Факт хранения противоречит условиям Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, который Бельгия подписала.

Ряд политических сил Бельгии критикуют действующие власти за отказ признавать хранение ядерного оружия США. Отрицание данного факта блокирует дебаты о выводе вооружения с территории страны. При этом специалисты утверждают, что информация о хранении ядерного оружия могла попасть в документ неслучайно.

Ранее в июле американский журналист Том Роган призвал НАТО выработать жесткую наступательную доктрину для устрашения России. По его мнению, Москва готовится к «вторжению» в альянс с целью его раскола, в то время как НАТО ошибочно сосредоточился только на размещении в Европе как можно больше вооружений. Позднее в Госдуме заявили, что от РФ в сторону Европы не исходит никакой военной угрозы.

Источник: Газета Известия