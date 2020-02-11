В «Нафтогазе» пожаловались на задержку премии за сделку с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом». Он опубликовал на своей странице в Facebook копию заявления, направленного им на имя главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, в котором указывает, что невыплата зарплаты (в том числе премий) в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением.

Москва и Киев в конце 2019 года подписали новое транзитное соглашение по газу и договорились об урегулировании взаимных претензий. Россия пообещала перевести Украине почти три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, однако добилась сокращения объемов прокачки сырья через украинскую территорию с 2021 года. Украина же сняла арест с имущества и активов «Газпрома».

Источник: Лента.Ру