В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек

14 декабря 2019     16
В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек

В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

Инцидент произошел вечером в минувший четверг. Боевики ворвались в город на 11 автомобилях. По словам депутата национального парламента Нигерии Усмана Занна, в бою погибли восемь местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и шесть мирных граждан.

Отмечается, что свидетели произошедшего сообщили о применении боевиками крупнокалиберных пулеметов. Военные ведомства страны не предоставили информацию об этом инциденте.

1 декабря боевики в Камеруне обстреляли пассажирский самолет. Авиаперевозчик сообщил, что пострадавших нет. Лайнер благополучно приземлился.

Организация «Боко Харам» стремится ввести шариат в Нигерии, а также подозревается в нападениях и терактах в Камеруне и Чаде. В 2015 году боевики присягнули запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») и сменили название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства».

Источник: Газета Известия

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