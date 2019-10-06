В Нижегородской области перевернулся автобус с туристами

6 октября 2019     12
В Нижегородской области перевернулся автобус с туристами

На трассе под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус. Об этом 6 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление информированного источника.

«Авария произошла в Нижегородской области. Водитель автобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением, и машина завалилась на бок», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в автобусе находилось около 20 человек. Данные о пострадавших уточняются.

Днем ранее три человека погибли в Самарской области в ДТП с двумя грузовиками.

Источник: Газета Известия

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