В Нижегородской области перевернулся автобус с туристами

На трассе под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус. Об этом 6 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление информированного источника.
«Авария произошла в Нижегородской области. Водитель автобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением, и машина завалилась на бок», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что в автобусе находилось около 20 человек. Данные о пострадавших уточняются.
Днем ранее три человека погибли в Самарской области в ДТП с двумя грузовиками.
Источник: Газета Известия