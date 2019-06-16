В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 16 июня, рассказали в НИИ имени Склифосовского.

«Пока всё еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое», — сообщил сотрудник больницы «РИА Новости».

Накануне сын продюсера Бари Алибасов – младший рассказал, что состояние его отца улучшилось. После контрольной гастроскопии 17 июня его могут отправить в обычную палату или даже выписать домой.

Алибасов-младший заявил, что хотел бы отправить отца на дальнейшее лечение в Казахстан. По его словам, там он будет защищен от излишнего внимания.

Бари Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Два дня спустя Алибасова погрузили в медикаментозный сон. 11 июня он пришел в себя, но не мог говорить и не помнил своего имени. По словам сына Алибасова, был риск летального исхода.

Источник: Газета Известия