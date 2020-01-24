В Новой Москве исчезнут новостройки

В Новой Москве исчезнут новостройки — за 2019 год объем предложения сократился почти на 18 процентов. Об этом сообщается в материале компании «Миэль».

По итогам декабря в Новой Москве не появлялось новых проектов, а объем предложения за месяц уменьшился на 9,4 процента. Относительно декабря 2018 года снижение составило 17,9 процента.

Средневзвешенная цена в новостройках ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) в декабре равнялась 127,8 тысячи рублей за квадратный метр. За месяц она увеличилась на 2,4 процента, за год — на 11,5 процента.

Средняя площадь квартир немного выросла — 54,6 квадратного метра. На долю «однушек» и студий приходится 39,1 процента предложения, на «двушки» — 38,7 процента. Трехкомнатные и многокомнатные лоты составляют 20 процентов и 2,2 процента экспозиции соответственно.

В пределах «старой» Москвы на первичном рынке наблюдалось падение спроса. В 2019 году в столице было заключено 78 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) — на четыре процента меньше, чем годом ранее. Такое снижение зафиксировано впервые за последние четыре года.

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Источник: Лента.Ру