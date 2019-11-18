В Новой Москве резко подорожали квартиры

В третьем квартале 2019 года строящееся жилье Новой Москвы продолжило стремительно дорожать. Об этом говорится в материалах агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, квадратный метр в новостройках на присоединенных территориях за три месяца вырос в цене в среднем на три процента, до 123,6 тысячи рублей. Заметнее всего поднялась стоимость двухкомнатных квартир — на пять процентов, до 7,4 миллиона рублей в среднем.

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00:02 — 13 октября

В одинаковой степени — на три процента — стали дороже студии и многокомнатные (с четырьмя и более комнатами) квартиры. Среднестатистическая малогабаритная квартира в Новой Москве в настоящее время стоит четыре миллиона рублей, многокомнатная — 12 миллионов. «Однушки» за квартал поднялись в цене на один процент, до 5,5 миллиона рублей. Стоимость «трешек» снизилась на три процента, до 9,1 миллиона рублей.

Эксперты «Метриум» отмечают, что в третьем квартале на присоединенных территориях начались продажи квартир с использованием эскроу-счетов. По новым правилам можно купить квартиры в микрорайоне «Центральный» в Новых Ватутинках, в ЖК «Бунинские луга», «Южное Бунино», «Кленовые Аллеи» и «Цветочные Поляны».

В октябре стало известно, что минимальная цена новой квартиры в Троицком и Новомосковском округах Москвы — 2,4 миллиона рублей. Столько просят за 20-метровую студию в строящемся комплексе в поселении Марушкинское.

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Источник: Лента.Ру