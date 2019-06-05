В новом клипе «Ленинграда» совместили техно, наркотики и Иисуса

5 июня 2019     13
В новом клипе «Ленинграда» совместили техно, наркотики и Иисуса

Ленинград | Leningrad / YouTube

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню i_$uss. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

В начале ролика главные героини в состоянии наркотического опьянения отправляются в клуб на техно-вечеринку. Одна из девушек встречает мужчину, который напоминает ей Иисуса. Ей начинает казаться, что из крана в туалете заведения течет вино, а сама она внезапно беременеет.

Режиссером и сценаристом видео выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский, ранее снимавший музыкальные ролики для дуэта «Потап и Настя», певца Димы Билана, группы «Градусы», Полины Гагариной и коллектива «Время и Стекло».

В конце мая группа «Ленинград» опубликовала клип на песню «Кабриолет».

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Источник: Лента.Ру

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