В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся

5 октября 2019     25
В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся

Депутат новороссийской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщает РЕН ТВ в субботу, 5 октября.

По информации телеканала, авария произошла накануне на улице Героев Десантников. В момент ДТП народный избранник находился пьяным за рулем Range Rover.

На представленных телеканалом кадром видно, как автомобиль депутата сбивает ребенка. После этого Бут даже не вышел из машины, проверить все ли в порядке с пострадавшим, и спешно уехал с места происшествия.

По данным РЕН ТВ, виновника ДТП уже задержали. Против него возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее в октябре сообщалось, что в ДТП попала жена депутата Госдумы Леонида Слуцкого. В момент аварии Лидия Лыскова находилась за рулем Bentley.

Источник: Газета Известия

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