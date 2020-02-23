В Норвегии высмеяли обыски у российских биатлонистов

23 февраля 2020     11
В Норвегии высмеяли обыски у российских биатлонистов

Норвежское издание Dagbladet выпустило материал об обысках в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Статья доступна на сайте газеты.

Материал вышел с заголовком «Пойман со спущенными штанами». В нем высмеивается поведение Логинова, которому «было неловко сидеть в одних трусах во время обысков». Отмечается, что российский биатлон оказался нецивилизованным. «Для великой русской истории вполне нормально, что как обычно Россия против всего остального мира», — подытожили авторы статьи.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер спортсменов Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

После Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры. Он отметил, что устал от нападок иностранных коллег.

Источник: Лента.Ру

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