В Нью-Йорке госпитализировали осужденного на 23 года Харви Вайнштейна

Спустя несколько часов после приговора голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера. 11 марта Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера.

Продюсера из тюрьмы отправили в госпиталь Bellevue на Манхэттене, скорее всего ночь он проведет в больнице.

В начале марта он перенес операцию на сердце. Вайнштейн начал жаловаться на боли в груди после суда 25 февраля. Его отвезли в больницу и прооперировали, вставив стент для восстановления кровообращения.

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Адвокат Вайнштейна уже заявил, что его команда планирует подать апелляцию на приговор.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте.

В конце февраля присяжные признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании.

Однако по более серьезному обвинению — хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) — вина продюсера не была доказана. В противном случае ему могло бы грозить пожизненное заключение.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

Источник: Газета Известия