В Нью-Йорке запретили групповой спорт из-за эпидемии коронавируса

21 марта 2020     19
В Нью-Йорке запретили групповой спорт из-за эпидемии коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял решение об отмене публичных мероприятий и запрете на групповые занятия спортом в городских парках из-за эпидемии коронавируса. Об этом он сообщил в пятницу, 20 марта, на пресс-конференции.

«Мы не можем допустить какие-либо мероприятия, групповые виды спорта в парках», — рассказал мэр журналистам, добавив, что ограничения не распространяются на прогулки людей по территории городских зон отдыха, передает CNBC.

Де Блазио призвал граждан не выходить на улицу без лишней необходимости, а также соблюдать дистанцию с другими людьми на расстоянии около 2 метров во избежание заражения. Он отметил, что нью-йоркцы смогут пережить карантинные меры, так как они являются «очень сильными и жесткими» по своей природе.

В этот же день губернатор штата Эндрю Куомо издал распоряжение о введение изоляции для работников Нью-Йорка, которые не выполняют обязанности первостепенной важности. Он пояснил, что в случае нарушения карантина для компаний будут предусмотрены штрафные санкции, вплоть до закрытия недобросовестных организаций. Ранее Куомо говорил, что дистанционная работа каснется 75% американских офисных рабочих.

По состоянию на 20 марта, в штате Нью-Йорк было зарегистрировано более 7 тыс. случаев заражения китайским коронавирусом SARS-CoV-2, что составляет почти половину от всех инфицированных в Соединенных Штатах. В настоящее время в США выявлено 19 429 человек с COVID-19, при этом 257 человек скончались, а 147 ― выздоровели.

Источник: Газета Известия

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