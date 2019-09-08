В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии

8 сентября 2019     23
В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии

В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал. Об этом «Известиям» заявил член рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев.

По словам Григорьева, обвинения выдвигаются в адрес кандидата от КПРФ. Глава регионального отделения партии Вячеслав Мархаев в 2017 году баллотировался на пост главы республики, сейчас выдвигает кандидатуру на должность мэра Улан-Удэ.

«Его желание попасть на ведущую позицию понятно, но подкуп — не просто нарушение всех норм, но и прямая уголовщина», — подчеркнул Григорьев.

Комментируя сообщения, секретарь Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров заявил, что на участок, где замечены нарушения, выехал общественный наблюдатель. Он подчеркнул, что общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку.

«За данные действия организаторы могут и должны быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной. Удивляет, что представители КПРФ не осознают пагубность своих действий», — прокомментировал информацию о нарушениях член Ассоциации политических юристов России Николай Васюткин. По его словам, это в первую очередь разочарует людей, которые голосовали за коммунистов по идеологическим соображениям.

8 сентября, в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

Источник: Газета Известия

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