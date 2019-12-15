В Окленде предложили убрать бездомных с улиц на круизный лайнер

15 декабря 2019     13
В Окленде предложили убрать бездомных с улиц на круизный лайнер

Власти Окленда (штат Калифорния) предложили решить проблему с бездомными, переселив их на круизный лайнер, пишет The Independent.

Как отмечает издание, в городе с населением 430 тыс. человек проживают порядка 3,2 тыс. людей без определенного места жительства.

По словам председателя городского совета Ребекки Каплан, на одном пришвартованном в круизном судне можно разместить около тысячи бездомных.

«Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные судна используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры», — указала она.

По мнению политика, лайнер можно арендовать, а бездомные будут оплачивать проживание из своего заработка. Каплан отметила, что за последние два года рост числа бездомных значительно увеличился и проблема становится все серьезней.

Однако администрация порта назвала идею полностью несостоятельной, так как безопасность и охрана на морских объектах регулируется федеральными властями.

21 сентября сообщалось, что предприниматель из Сан-Франциско пожаловался на то, что его покусали бомжи-наркоманы.

Источник: Газета Известия

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