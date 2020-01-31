В Омске не подтвердили данные о пациентах с подозрением на коронавирус

В Минздраве Омской области не подтвердили информацию о нескольких пациентах, находящихся в больнице с подозрением на коронавирус, уровень заболеваемости ОРВИ в городе ниже эпидемиологического порога. Об этом заявили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального минздрава, сообщает «РИА Новости» 31 января.

«По данным регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Омске и Омской области не было зафиксировано ни одного нового подозрения на коронавирус», — сказали в ведомстве. Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе на 31 января на 61,72% ниже эпидпорога. По Омску — ниже эпидпорога на 1,22%.

На территории региона зафиксировали 55 случаев гриппа, среди заболевших 10 детей, остальные — взрослые.

Накануне, 30 января, омский минздрав сообщил о госпитализации одного пациента с подозрением на коронавирус, пол и возраст больного не уточнили. В областном управлении Роспотребнадзора уточнили агентству, что у пациентки взяли анализы, которые направили в несколько лабораторий, чтобы определить реакцию на коронавирус и выявить точный диагноз.

Главный врач омской инфекционной больницы Евгений Матвеев рассказал изданию NGS55 в пятницу, что в медучреждии находится уже несколько пациентов с подозрением на коронавирус, но подтверждения о наличии инфекции у них нет.

Ранее в этот же день в России зарегистрировали два первых случая заражения коронавирусом —в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших — китайцы. Они изолированы, угрозы распространения вируса нет.

Минздрав выпустил методические рекомендации, в которых рассказал о коронавирусе. Для этого возбудителя характерны симптомы ОРВИ — повышение температуры, кашель, одышка, повышенная утомляемость, ощущение заложенности в груди. Случаются и варианты клинического проявления в виде пневмонии с острой дыхательной недостаточностью и без нее. Инфекция передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.

Первая вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в декабре в китайском городе Ухань. Согласно данным Госкомиссии здравоохранения КНР на 31 января, зарегистрировано 9720 заболевших. Жертвами вируса уже стали 213 человек.

Источник: Газета Известия