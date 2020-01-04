В ООН заявили о беседе Гутерреша с постпредом США из-за Сулеймани

Генсек ООН Антониу Гутерреш провел беседу с постпредом США при организации Келли Крафт после удара Вашингтона по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 3 января, пресс-секретарь генсека международной организации Фархан Хак, говорится в заявлении на сайте всемирной организации.

По словам Хака, Гутерриш говорил с постпредом США в ООН о ситуации в Ираке, но не сообщил подробности звонка.

По словам замгенсека международной организации, миссия ООН в Ираке продолжит свою работу и будет выступать за стабильность в этой стране.

В заявлении также отмечается, что Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе в результате убийства иранского генерала в Ираке и призвал не допустить «еще одну войну в Персидском заливе».

Постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, председательствующий в Совбезе в январе, заявил, что пока ни одна страна не обратилась в организацию с запросом об обсуждении ситуации, отмечает ТАСС.

Сулеймани был убит в аэропорту Багдада вечером 2 января в результате ракетного обстрела США. Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что всего в результате удара погибли 10 человек, в среди которых попутчики и охранники генерала.

В Пентагоне подтвердили, что провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс» по указу президента США Дональда Трампа, назвав это самообороной, направленной на защиту «персонала США за рубежом».

Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи и премьер-министр страны Али Рабии пообещали ответить на действия Вашингтона.

Источник: Газета Известия