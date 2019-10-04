В ООН заявили о взаимодействии с Россией и США по визовому вопросу

4 октября 2019     1
В ООН заявили о взаимодействии с Россией и США по визовому вопросу

ООН активно взаимодействует с Россией и США по вопросу невыдачи виз участникам российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи. Об этом в пятницу, 4 октября, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы были официально уведомлены Российской Федерацией», — сказал он. По его словам, данный вопрос обсуждался в комитете по отношениям с США, передает «Интерфакс».

3 октября зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

США отказали в визах членам российской делегации перед стартом Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 3 октября стало известно, что визы не получили еще ряд российских дипломатов, которые планировали принять участие в форуме «Диалог Форт Росс» в Штатах.

Источник: Газета Известия

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