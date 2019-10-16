В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

16 октября 2019     13
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам. Об этом рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.

По словам Кузьмина, заявление генсека организации было озвучено в ходе заседания комитета по отношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН. Генсек разделяет мнение России и считает, что США нарушили свои обязательства по выдаче виз.

Также Кузьмин отметил, что России удалось убедить широкий круг государств в том, что позиция российской стороны справедлива. По его словам, Россию поддержали Иран, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Китай.

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12:26 — 24 сентября

Ранее Кузьмин заявил, что российская делегация в Генассамблее ООН в целом не получила 18 виз в США и не смогла из-за этого участвовать в мероприятиях 74-й сессии.

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал перенести все международные мероприятия с территории Соединенных Штатов на более устойчивые площадки.

Источник: Лента.Ру

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