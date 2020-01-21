В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей

21 января 2020     12
В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей

Кризис в сфере занятости затрагивает более 470 млн человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 января на официальном сайте Организации объединенных наций (ООН).

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ) ООН о занятости в мировом масштабе, на сегодняшний день число безработных в мире составляет 188 млн человек, 165 млн человек получают низкую оплату за свой труд, а еще 120 млн — официально не числятся безработными и при этом не работают. Таким образом кризис в сфере занятости затрагивает около 473 млн человек.

К концу 2020 года число безработных может вырасти на 2,5 млн. Причиной стало то, что темпы роста работоспособного населения превышают темпы создания новых рабочих мест. Отмечается, что в большей степени от безработицы страдает молодежь. Кроме того, каждый пятый трудящийся в мире (около 630 млн человек) живет в условиях нищеты — менее чем на $3,2 в день.

Накануне в Министерству труда и социальной защиты России заявили о снижении на 1,1% числа официально зарегистрированных безработных.

Источник: Газета Известия

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В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей
В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей

Кризис в сфере занятости затрагивает более 470 млн человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 января на официальном сайте …



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