В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР

22 сентября 2019     10
В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР

В преддверии Всемирного Дня без автомобиля в ООН призвали страны мира сократить число машин за счет развития инфраструктуры общественного транспорта, а пример брать в этом вопросе посоветовали с Советского Союза.

В своем заявлении глава отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг отметил, что структура общественного транспорта должна развиваться во всех городах, тогда у людей будет стимул отказываться от личных авто. Однако ничего плохого в том, что машина в некоторых странах считается символом показателя статуса.

«Не следует быть полностью против этого. Вопрос в том, как люди собираются использовать машину. Если в городе хорошая инфраструктура для передвижения (автобусы, пешеходные дорожки, дорожки для велосипедов), то они могли бы отказаться от поездки на машине», — заявил Йонг.

По его словам, хорошими вариантами было бы ограничение въезда в центр города, повышение цен на парковку и даже запрет на въезд иногородних авто.

«Государства, которые входили ранее в Советский Союз, обладали очень хорошей инфраструктурой общественного транспорта. Я был во множестве городов, где общественный транспорт был действительно хорошо развит — трамваи, автобусы. Думаю, важно обратить внимание на те хорошие вещи, которыми они обладали в прошлом», — цитирует его ТАСС.

22 сентября сообщалось, что японский бизнесмен восхитился развитием транспорта в Москве.

Источник: Газета Известия

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