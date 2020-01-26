В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах

26 января 2020     17
В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах

Несколько стран, поддерживающих противоборствующие группировки в Ливии, нарушили договоренности, которые достигли участники международной конференции в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН по поддержке Ливии.

Речь идет о нарушении эмбарго на поставки оружия в страну. Во всемирной организации указали, что за последние десять дней в ливийских аэропортах приземлялись многочисленные самолеты с оружием и бронетехникой. «Миссия осуждает эти продолжающиеся нарушения, которые могут ввергнуть страну в усиленный раунд боевых действий», — подчеркнули там.

Материалы по теме

00:04 — 15 января

Какие конкретно страны нарушили эмбарго, не уточняется.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии. Помимо прочего, было принято решение о введении эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. После этого началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах
В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах

Несколько стран, поддерживающих противоборствующие группировки в Ливии, нарушили договоренности, которые достигли участники международной конференции в Берлине. Об этом сообщает Reuters …


«Китовая тюрьма» в Приморье пуста
«Китовая тюрьма» в Приморье пуста

04:37 Коалиция «Свободу косаткам и белухам» сообщает, что «китовая тюрьма» в бухте Средняя в Приморском крае пустует. globallookpress.com «Китовая тюрьма …


Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс
Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс. человек

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1975 человек. Количество летальных случаев возросло до 56. Об …


Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Россиянам дали несколько рекомендаций по профилактике коронавируса. Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора. В поездках за границу специалисты рекомендуют пользоваться масками …


Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек

Число умерших от от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 54 человек. Зафиксированы 323 новых случая заражения, пишет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты