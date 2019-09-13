В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель

13 сентября 2019     16
В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

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11:39 — 11 сентября

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».

В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».

Ранее в сентябре сообщалось, что Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. В ноябре 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «скорое “убийство” очередной партии из примерно 40 соглашений». Однако с того времени ни один документ денонсирован не был.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

Источник: Лента.Ру

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