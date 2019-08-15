В офисе Зеленского анонсировали стратегию реинтеграции Крыма и Донбасса

15 августа 2019     7
В офисе Зеленского анонсировали стратегию реинтеграции Крыма и Донбасса

Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен подготовить концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах. По словам замглавы администрации главы государства Руслана Рябошапки, планируется также создание стратегий реинтеграции этих территорий.

В четверг, 15 августа, прошло совещание с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и так называемым прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым. По итогам встречи Рябошапка написал в Facebook, что обсуждались приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и Крыма под контроль Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия

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