В офисе Зеленского не стали объяснять заявления об обстрелах ВСУ домов в Донбассе

Генпрокуратура Украины потребовала объяснить заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель об обстрелах военными ВСУ гражданских объектов на юго-востоке страны. В офисе украинского президента пояснять высказывания отказались.

«По результатам рассмотрения обращения… о предоставлении официальной информации сообщаем, что в офисе президента запрашиваемая информация отсутствует», — сообщается в документе, который оказался в распоряжении «theБабель».

7 июня в эфире телеканала «1+1» Мендель, в частности, заявила, что украинские военные в Донбассе часто попадают на провокации — по ним стреляют из жилых домов, школ, больниц, где есть мирные граждане, передает ТАСС. После этого, по ее словам, отвечая на провокации, бойцы ВСУ обстреливают мирное население. Таким образом, отметила пресс-секретарь, гибнут украинцы.

Из-за тих заявлений Мендель дважды вызывали на допрос — в Генпрокуратуру и в Военную прокуратуру. Правоохранители в том числе хотят выяснить, располагает ли офис президента соответствующими доказательствами, и являются ли высказывания пресс-секретаря официальной позицией или личным мнением.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия