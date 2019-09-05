В офисе ФБК и штабе Навального прошли обыски

5 сентября 2019     17
В офисе ФБК и штабе Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студии канала «Навальный Live», а также в московском штабе Алексея Навального проходят обыски. Об этом сообщил глава штаба Алексей Волков в Twitter.

Волков рассказал, что люди в масках одновременно пришли в студию, штаб и офис. Он считает, что цель обысков — сорвать прямой эфир Алексея Навального. Несмотря на это, Навальный вышел в эфир прямо из коридора.

Сотрудники сообщают, что к штабу Навального подъехал автозак. По их словам, силовики выломали дверь в офис, никого не выпускают наружу и не пускают внутрь.

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК о легализации миллиарда рублей. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.

Источник: Лента.Ру

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