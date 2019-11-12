В парламенте Испании договорились о создании коалиции

12 ноября 2019     13
В парламенте Испании договорились о создании коалиции

Исполняющий обязанности председателя правительства, генсек Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес и лидер левой партии «Подемос» Пабло Иглесиас подписали предварительное соглашение по формированию коалиции.

По словам Санчеса, власти «должны преодолеть ситуацию тупика». «Политический проект настолько захватывающий, что оставляет позади любые разногласия, которые у нас были», — цитирует его во вторник, 12 ноября, ТАСС.

Он выразил надежду, что в основе кабмина будет благонадежность и сотрудничество. Деталей договоренности он не привел.

10 ноября в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие парламентские выборы. По их итогам победа досталась ИСРП, однако она не получила абсолютного большинства в Конгрессе депутатов, чтобы сформировать правительство.

Отсутствие устойчивого правительства стало плохой новостью для испанской экономики, прогноз по росту которой на 2020 год был недавно снижен с 1,9% до 1,6%.

Источник: Газета Известия

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