В партии Зеленского заявили о подготовке к «продаже Украины»

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что команда украинского президента Владимира Зеленского готова запустить процесс «продажи страны».

Говоря о будущем, он заявил, что политической силе необходимо подать определенные сигналы зарубежным инвесторам и таким образом запустить процесс продажи страны. Он отметил, что на Украине находятся «скрытые возможности».

«Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в Америке супер много денег и все ищут тайные залежи возможностей», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Он выразил уверенность, что после «сигнала» деньги придут сами.

29 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества, которую подготовят до конца лета.

Последняя программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря прошлого года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Эта схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований.

26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Если Зеленский этого не сделает, по его мнению, то закончит, как его предшественник Петр Порошенко.

Источник: Газета Известия