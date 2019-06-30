В партии Зеленского заявили о подготовке к «продаже Украины»

30 июня 2019     23
В партии Зеленского заявили о подготовке к «продаже Украины»

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что команда украинского президента Владимира Зеленского готова запустить процесс «продажи страны».

Говоря о будущем, он заявил, что политической силе необходимо подать определенные сигналы зарубежным инвесторам и таким образом запустить процесс продажи страны. Он отметил, что на Украине находятся «скрытые возможности».

«Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в Америке супер много денег и все ищут тайные залежи возможностей», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Он выразил уверенность, что после «сигнала» деньги придут сами.

29 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества, которую подготовят до конца лета.

Последняя программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря прошлого года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Эта схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований.

26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Если Зеленский этого не сделает, по его мнению, то закончит, как его предшественник Петр Порошенко.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки
ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики за последние сутки обстреляли 5 …


В партии Зеленского заявили о подготовке к «продаже Украины»
В партии Зеленского заявили о подготовке к «продаже Украины»

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что команда украинского президента Владимира Зеленского готова …


В Иркутской области понизился уровень воды после приезда Путина
В Иркутской области понизился уровень воды после приезда Путина

Уровень воды в Тулуне (Иркутская область), пострадавшем от наводнения, понизился на десять сантиметров после приезда в регион президента России Владимира …


Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка. Об этом 30 июня сообщает ТАСС со …


«Олицетворяет прошлое»: почему Джо Байден растерял лидерские позиции во время дебатов Демпартии США
«Олицетворяет прошлое»: почему Джо Байден растерял лидерские позиции во время дебатов Демпартии США

Прошедшие дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической партии ударили по бывшему вице-президенту Джо Байдену — его кампания потеряла …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты