В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

4 марта 2020     23
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом заявила депутат партии Галина Янченко, передает ТАСС.

Янченко отметила, что фракция во вторник, 3 марта, на заседании приняла решение поддержать выдвижение Шмыгаля на должность премьера. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский совместно со Шмыгалем представят потенциальный состав кабинета министров в среду, 4 марта.

Ранее 3 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. В январе глава правительства уже подавал в отставку, после того как в сети появились несколько аудиозаписей якобы правительственного совещания. Неизвестный с голосом, похожим на голос премьера, критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики и назвал себя профаном.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Также стало известно, что назначение Шмыгаля возможно с «испытательным сроком».

Источник: Лента.Ру

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