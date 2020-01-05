В Пензе 146 домов попали в зону ограничения подачи тепла

В Пензе жители 146 домов оказались в зоне ограничения теплоснабжения из-за порыва на теплосетях в воскресенье, 5 января. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

В сообщении на сайте регионального управления говорится, что в зоне отключения оказались улицы Экспериментальная, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинская, Ивановская, ДОС и Электрический проезд.

Было принято решение снизить параметры теплоносителя без полного отключения потребителей от теплоснабжения.

Аварию устраняют две бригады коммунальщиков АО «Пензтеплоснабжения» в составе 12 человек, используется пять спецмашин.

Ранее в воскресенье около 20 многоквартирных домов с населением более 3,5 тыс. человек в остались без отопления в Саратове. Подачу тепла приостановили из-за дефекта на теплосетях, обнаруженного во дворе одного из городских зданий.

Источник: Газета Известия