В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В Министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая. Такую позицию выразил генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен. Его интервью было опубликовано на сайте Пентагона.

«Мы должны наблюдать за тем, с какой скоростью движутся Китай и Россия. Китай развивается невероятно быстрыми темпами. Поэтому мы должны убедиться, что мы движемся так же или еще быстрее, чем потенциальные противники в лице Китая и России», — сказал Хайтен.

Он отметил, что вооруженные силы США сейчас лидируют по большинству параметров. Однако это не будет иметь никакого значения, если соперник вырвется вперед. И этого, по словам Хайтена, допустить ни в коем случае нельзя.

По его мнению, сейчас все остро осознают, что нужно развиваться быстрее. Причем это пониманием есть у военнослужащих во всех департаментах.

Приоритетной задачей, которую ставит министерство обороны на ближайшее время, является ядерная модернизация, сказал Хайтен. Он добавил, что изменения и улучшения коснутся межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и пилотируемых бомбардировщиков.

В марте 2019 года Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти увидел в России угрозу военному преимуществу США.

28 февраля 2019 Хайтен заявил, что договор СНВ-3 о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений с Москвой необходимо продлить, так как Вашингтон неспособен противостоять российским ракетам.

В конце 2018 года эксперт американского журнала The National Interest Уилл Флэнниган сравнил «Армату» с британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams, которые находятся на вооружении НАТО. Российская машина, по его словам, превосходит силы альянса по трем ключевым показателям: живучести, огневой мощи и мобильности.

Источник: Газета Известия