В Пентагоне отреагировали на данные об обстреле военных США в Сирии

4 ноября 2019     30
В Пентагоне отреагировали на данные об обстреле военных США в Сирии

Патруль США не попал под артобстрел на северо-востоке Сирии, снаряды упали далеко от военных, сообщили в пресс-службе Центрального командования американских Вооруженных сил.

Согласно заявлению военных, патруль США «стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов», при этом снаряды разорвались в километре от дороги, по которой он двигался.

«Патрульные не попали [под огонь]. Все военные операции коалиции согласовываются с другими силами, проводящими операции в регионе», – приводит сообщение ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, оставляет за собой право на применение силы в случае угрозы своим военным.

Ранее 3 ноября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что колонна американских военных, двигавшихся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, попала под обстрел. Огонь велся с территории, подконтрольной протурецким боевикам Сирийской освободительной армии.

Боренков отметил, что в результате обстрела жертв нет.

Военный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Западная коалиция во главе с США вторглась в страну без разрешения Дамаска в 2014 году. В настоящее время американские военные взяли под контроль нефтяные месторождения в Сирии и объявили о планах «защищать их» от Дамаска и других сил в регионе.

Москва назвала подобные действия незаконными.

Источник: Газета Известия

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