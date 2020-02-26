В Пентагоне рассказали о превосходстве России и Китая над американской армией

Вооруженные силы США нуждаются в хорошем финансировании, потому что утратили часть превосходства над армиями России и Китая. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях в Палате представителей, передает портал Military Times.

«Наше конкурентное преимущество стало менее явным. Китай и Россия пытаются превзойти нас», — подчеркнул он.

Милли рассказал, что американская армия сталкивается и с другими вызовами. В частности, Северная Корея и Иран «нарушают стабильность» на региональном уровне.

Портал сообщает, что на слушаниях в Палате представителей Милли и глава Пентагона Марк Эспер обсуждают оборонный бюджет США. Они оба отметили, что в мире идет соревнование в военной сфере между разными странами.

Эспер заявил, что Вашингтону нужно модернизировать свою «ядерную триаду» несмотря на то, что Штаты не хотят новой гонки вооружений с Москвой. Милли добавил, что ядерное вооружение России — угроза для США, и наоборот.

10 января глава управляющего делами Армии США Райан Маккарти заявил, что Вашингтон хочет разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем. По его словам, базы должны будут проводить кибератаки и наносить удары по морским и наземным целям.

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Источник: Лента.Ру