В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше

Войска на западе России превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике с точки зрения численности и географического расположения. Об этом заявил на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

По его словам, Польша и страны Прибалтики остаются в центре внимания и для НАТО, и для России. Этот регион характеризуется наивысшим риском потенциального конфликта между Москвой и НАТО, подчеркнул Уолтерс в ходе выступления, опубликованного на странице ОВС в Twitter.

«Хотя силы НАТО в регионе сейчас помогают сдержать любое нападение со стороны России, военный контингент РФ в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы альянса, размещенные в регионе», — сказал Уолтерс.

Ранее в феврале президент Литвы Гитанас Науседа назвал американские войска в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. Без них страна не смогла бы «эффективно сдерживать российскую угрозу», заявил он.

24 декабря 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. А командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил о возросшей активности военных самолетов альянса у российских границ.

Источник: Газета Известия