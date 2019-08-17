В Перми автобус врезался в здание

В Перми маршрутный автобус врезался в здание. По предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщили в региональном минздраве.

Пятеро пострадавших — дети, у них ранения средней тяжести, передает ТАСС.

Инцидент произошел на Новогайвинской улице, подробности пока не известны.

Местный портал «59.Ru» со ссылкой на скорую помощь и своего корреспондента сообщает о 20 пострадавших и одном погибшем.

10 августа в Курганской области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали семь человек.

Источник: Газета Известия