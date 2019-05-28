В Перми проверят инцидент с упавшим на жилой дом башенным краном

В Перми следователи проверят инцидент с упавшим на жилой дом башенным краном. Сообщение об этом 27 мая появилось на сайте Следственного управления по Пермскому краю.

Отмечается, что в момент падения конструкции, в кабине находилась женщина, которая была с госпитализирована с различными травмами. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Кроме того, кран упал на одноэтажный дом, в котором проживали 15 человек, надворные постройки, примыкающие к частному дому, и автомобиль.

Причина инцидента пока не названа. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Источник: Газета Известия