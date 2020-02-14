В Перми уволился писавший об убийстве пациентов медбрат

В Перми уволился медбрат, якобы убивавший пациентов реанимации, отключая их от аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

«Это прямое нарушение этики и деонтологии, с этим сотрудником расторгнут трудовой договор», — цитирует заявление краевого министра «РИА Новости».

Медицинский работник написал заявление на увольнение по собственному желанию, отмечает телеканал «Звезда».

7 февраля на анонимном форуме «Двач» появились сообщения анонимного пользователя о том, что он убивает ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Другие пользователи раскрыли личность автора сообщений благодаря тому, что анестезист разместил фото со своей формой и бейджем, где указаны личные данные и должность.

Автором сообщений оказался сотрудник Пермской городской клинической больницы имени Гринберга Сергей Калинин. 11 февраля он признался, что делал публикации на форуме, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает НСН. При этом Калинин заверяет, что пациентов не убивал.

В тот же день главврач больницы Анастасия Крутень сообщила, что все пациенты за исключением одного — по религиозным соображениям — прошли вскрытие. Признаков насильственной смерти во всех патологоанатомических заключениях обнаружено не было.

Правоохранительные органы провели проверку в отношении мужчины, в ходе которой установили его непричастность к преступлению. Его десятки раз проверили на детекторе лжи, а также провели полный комплекс следственных действий.

Источник: Газета Известия