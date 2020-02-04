В Пермском крае четыре человека отравились газом в квартире

4 февраля 2020     15
В Пермском крае четыре человека отравились газом в квартире

В Пермском крае семья из четырех человек отравилась газом. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев на своей странице в социальных сетях.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушений условий эксплуатации газовой плиты.

В Горнозаводске отравление газом получили 4 человека. При этом газовое оборудование в квартире в исправном состоянии. Вентиляционный канал в исправном состоянии. Тяга есть. На момент проверки газоанализатор показал отсутствие загазованности. Предположительно инцидент случился из-за того, что были открыты краны газовой плиты. Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы», — комментирует в своем блоге зампред правительства Пермского края.

Удальев призвал жителей региона соблюдать правила поведения в экстренной ситуации при использовании газового оборудования. Также он предупредил об опасности обогрева помещения и сушки одежды с помощью газа, хранении в квартире баллонов с газом и воспламеняющихся материалов.

3 февраля сообщалось, что в Алтайском крае двое человек погибло от отравления угарным газом. Предварительная причина — несвоевременно закрытая печная заслонка.

27 января в Таганроге четыре жильца квартиры были госпитализированы после отравления угарным газом. Причиной его критической концентрации стала одновременная работа газового нагревателя и электромеханической вытяжки.

Источник: Газета Известия

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