В Перу при падении автобуса в пропасть погибли не менее 10 человек

2 октября 2019     19
В Перу при падении автобуса в пропасть погибли не менее 10 человек

Падение автобуса в провинции Киспиканчи на юге Перу привело к гибели не менее десяти человек, еще 14 получили травмы. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местное управление по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом.

«Они (пострадавшие – ред.) были доставлены в местные больницы», — отметили в ведомстве.

Причины аварии выясняются.

В апреле перуанские политики попали в смертельное ДТП по пути на похороны экс-президента Алана Гарсии.

Источник: Газета Известия

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