В Перу шесть человек погибли в результате падения автобуса в пропасть

12 ноября 2019     12
В Перу шесть человек погибли в результате падения автобуса в пропасть

Шесть человек погибли и 37 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Перу. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил портал RPP.

Автобус ехал из города Пуно в город Хулиака. Это популярное направление у туристов — из Пуно начинаются экскурсии по озеру Титикака, а в Хулиаке расположен аэропорт.

Силы правопорядка начали расследование инцидента. Отмечается, что водитель мог потерять контроль над транспортным средством.

При этом число жертв аварии может увеличиться.

1 октября сообщалось, что падение автобуса в провинции Киспиканчи на юге Перу привело к гибели не менее 10 человек, еще 14 получили травмы.

Источник: Газета Известия

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