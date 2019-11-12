В Перу шесть человек погибли в результате падения автобуса в пропасть

Шесть человек погибли и 37 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Перу. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил портал RPP.

Автобус ехал из города Пуно в город Хулиака. Это популярное направление у туристов — из Пуно начинаются экскурсии по озеру Титикака, а в Хулиаке расположен аэропорт.

Силы правопорядка начали расследование инцидента. Отмечается, что водитель мог потерять контроль над транспортным средством.

При этом число жертв аварии может увеличиться.

1 октября сообщалось, что падение автобуса в провинции Киспиканчи на юге Перу привело к гибели не менее 10 человек, еще 14 получили травмы.

Источник: Газета Известия