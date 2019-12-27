В Перу McDonald’s оштрафовали на $254 тыс. в связи с гибелью сотрудников

Главное национальное управление по трудовой инспекции Перу оштрафовало компанию Arcos Dorados, которая управляет в стране сетью McDonald’s на $254 тыс. в связи с гибелью двух сотрудников. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что двое молодых людей погибли 15 декабря во время уборки в одном из заведений сети в результате удара электрическим током.

В управлении сочли, что Arcos Dorados совершила шесть серьезных нарушений в области безопасности и охраны здоровья на производстве, что стало причиной трагедии, и рекомендовали оштрафовать ее на сумму в 845,7 тыс. солей, эквивалентную $254 тыс.

Среди нарушений было выявлено отсутствие регулярных проверок и оценок степени опасности условий труда, обучения кадров правилам безопасности и охраны здоровья, кроме того, внутренние правила не содержали стандартов безопасности для уборки помещений.

В августе 2018 года сообщалось, что в разных населенных пунктах США салатом из сети фастфуда McDonald’s отравилось более 500 человек.

Источник: Газета Известия