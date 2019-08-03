В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в управлении МВД по городу, пишет ТАСС.

Отмечается, что у мужчины пытались забрать автомобиль Renault Logan, и он подошел в тот момент, когда машина была уже погружена в эвакуатор. Тогда он оттолкнул сотрудника ДПС, сел за руль его авто, стоящего на проезжей части с ключами в замке зажигания, и поехал за спецмашиной. На одном из светофоров мужчина ее догнал, забрался на платформу и сел в свой Renault.

Нарушителя задержали и доставили в полицию. В отношении него составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

В январе в социальных сетях появилась видеозапись, на которой владелец автомобиля угоняет его с эвакуатора. Мужчина требовал от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину, однако получил отказ. Не дожидаясь приезда полицейских, водитель съехал с платформы эвакуатора, повредив автомобиль, и покинул место инцидента.

Источник: Газета Известия