В Петербурге задержали двух адвокатов по подозрению в мошенничестве

3 октября 2019     9
В Петербурге задержали двух адвокатов по подозрению в мошенничестве

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали двух адвокатов, которые подозреваются в покушении на мошенничество.

Об этом в среду, 2 октября, сообщило Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что в одном из территориальных следственных отделов Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Подозреваемые потребовали с последнего передать им 10 млн рублей якобы для последующей передачи неустановленным сотрудникам указанного следственного отдела за принятие ими процессуального решения о не привлечении его к уголовной ответственности.

«Свой преступный умысел подозреваемые до конца довести не смогли, по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что 1 октября 2019 года при передачи муляжа денежных средств на сумму более 4 млн рублей у одного из домов по Шафировскому проспекту были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ», – говорится в сообщении.

24 июля, в Калининградской области задержали экс-начальника отдела МВД по Светловскому городскому округу по подозрению в получении крупной взятки от черного копателя янтаря.

Источник: Газета Известия

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